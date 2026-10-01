В английском Глостере «Глостер» сыграл вничью 36:36 с французским «Бордо-Бегль», действующим обладателем Кубка чемпионов. Французский клуб, стремящийся к третьему титулу подряд, завершил стартовый матч нового сезона турнира ничьей.

Преимущество хозяев до перерыва

Как сообщает The Guardian, «Бордо» открыл счет уже на четвертой минуте: попытку занес скрам-хав Мартен Паж-Рело, а Максим Люсю добавил реализацию. «Глостер» ответил попытками Артура Кларка и Макса Ллевеллина, однако Сипили Фалатеа вновь сравнял счет — 14:14.

После штрафного Люсю с 55 метров гости вышли вперед, но попытка Бартона и еще один штрафной обеспечили «Глостеру» преимущество 24:17 перед перерывом. В первом тайме английская команда владела мячом более 60% времени и совершила шесть чистых прорывов против одного у соперника.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дубль Тренхолма и ответ Бьель-Бьяррея

После перерыва «Бордо» прибавил в игре и в течение 11 минут занес две попытки. Вингер Пабло Убри отметился после длинной передачи Луи Бьель-Бьяррея, а затем Бьель-Бьяррей занес одну из своих двух попыток в матче.

В составе «Глостера» важный вклад после выхода со скамейки запасных внес Уилл Тренхолм, который занес две попытки за пять минут. Бьель-Бьяррей позже помог гостям сравнять счет, а в заключительной четверти встречи обе команды имели шансы вырвать победу.

«Бордо» играл без травмированного флай-хава Матьё Жалибера, а капитан Максим Люсю действовал на позиции десятого номера. Перед матчем четырех игроков французского клуба, среди которых был Бьель-Бьяррей, на четыре часа задержали британские пограничники из-за отсутствия действующего электронного разрешения на въезд в Великобританию.

Читай нас в