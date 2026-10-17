Глостер і Бордо зіграли 36:36 у Кубку чемпіонів — The Guardian

В англійському Глостері «Глостер» зіграв унічию 36:36 із французьким «Бордо-Бегль», чинним володарем Кубка чемпіонів. Французький клуб, який прагне третього поспіль титулу, завершив стартовий матч нового сезону турніру нічиєю.

Перевага господарів до перерви

Як повідомляє The Guardian, «Бордо» відкрив рахунок уже на четвертій хвилині: спробу заніс скрам-хаф Мартен Паж-Рело, а Максим Люсю додав реалізацію. «Глостер» відповів спробами Артура Кларка та Макса Ллевелліна, однак Сіпілі Фалатеа знову зрівняв рахунок — 14:14.

Після штрафного Люсю з 55 метрів гості вийшли вперед, але спроба Бартона та ще один штрафний забезпечили «Глостеру» перевагу 24:17 перед перервою. У першому таймі англійська команда володіла м’ячем понад 60% часу та здійснила шість чистих проривів проти одного у суперника.

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Дубль Тренголма та відповідь Б’єль-Б’яррея

Після перерви «Бордо» додав у грі й упродовж 11 хвилин заніс дві спроби. Вінгер Пабло Уберті відзначився після довгої передачі Луї Б’єль-Б’яррея, а згодом Б’єль-Б’яррей заніс одну зі своїх двох спроб у матчі.

У складі «Глостера» важливий внесок після виходу з лави запасних зробив Вілл Тренголм, який заніс дві спроби за п’ять хвилин. Б’єль-Б’яррей згодом допоміг гостям зрівняти рахунок, а в заключній чверті зустрічі обидві команди мали нагоди вирвати перемогу.

«Бордо» грав без травмованого флай-хава Матьє Жалібера, а капітан Максим Люсю діяв на позиції десятого номера. Перед матчем чотирьох гравців французького клубу, серед яких був Б’єль-Б’яррей, затримали на чотири години британські прикордонники через відсутність чинного електронного дозволу на в’їзд до Великої Британії.

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