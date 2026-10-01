澳大利亚女子橄榄球联盟队在澳大利亚悉尼的Commbank Stadium举行的世界杯揭幕战中以40比0战胜萨摩亚。被称为Jillaroos的澳大利亚队以七次达阵开启卫冕之旅，尽管她们在中场休息后仅完成两次达阵。

凯莱赫首秀

本场比赛的关键球员之一是乔斯琳·凯莱赫，她在八码卫位置上完成国家队首秀。主教练杰斯·斯金纳没有将阿莉·布里金肖列入球队阵容，而杰西·绍斯韦尔则未进入比赛名单。

凯莱赫七次转换射门命中六次，并参与了球队两次达阵，因此获得全场最佳球员奖。据《卫报》报道，她称这次首秀令人惊叹，并表示球队在训练营中配合得很好。

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澳大利亚的七次达阵

萨摩亚开局积极，在对手得分区附近展开了数轮进攻，但未能把握机会。球队在两次罚球后都没有选择射门，随后全卫德斯蒂尼·米诺-西纳帕蒂出现失球。不久后，杰米·查普曼接塔米卡·厄普顿传球首开纪录。

上半场，朱莉娅·罗宾逊、谢莉·本特、基利·尼奇和奥利维娅·克尼克也分别完成达阵。下半场开始时，克尼克通过一次短传助攻凯莉·约瑟夫达阵，比赛末段杰斯·瑟吉斯得分。

澳大利亚队长伊莎贝尔·凯利赛后承认，球队仍能改进表现，比赛有时显得混乱。不过，她指出，这是一套新阵容在本届赛事中的开始。澳大利亚将在下周于珀斯对阵英格兰，进行下一场小组赛。

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