Женская сборная Австралии по регби-лиге победила Самоа со счетом 40:0 в стартовом матче Кубка мира на стадионе Commbank Stadium в Сиднее, Австралия. Австралийки, известные как Jillaroos, начали защиту титула с семи попыток, хотя после перерыва занесли только две.

Дебют Келлехер

Одной из ключевых игроков матча стала Джоселин Келлехер, дебютировавшая за сборную на позиции пятого восьмого. Тренер Джесс Скиннер не включила Али Бриггиншоу в состав команды, а Джесси Саутвелл — в заявку на матч.

Келлехер реализовала шесть из семи попыток реализации и приняла участие в двух попытках команды, за что получила награду лучшему игроку матча. Как сообщает The Guardian, она назвала дебют потрясающим и сказала, что сборная хорошо работает вместе в тренировочном лагере.

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Семь попыток Австралии

Самоа активно начало игру и провело несколько атакующих серий вблизи зачетной зоны соперниц, но не воспользовалось своими моментами. Команда отказалась бить по воротам после двух штрафных, а позднее фулбек Дестини Мино-Синапати допустила потерю мяча. Вскоре Джейми Чапман открыла счет после передачи Тамики Аптон.

В первом тайме попытки также занесли Джулия Робинсон, Шейли Бент, Кили Ници и Оливия Керник. В начале второго тайма Керник короткой передачей вывела Кейли Джозеф на попытку, а в конце матча отличилась Джесс Сергис.

Капитан Австралии Изабель Келли после игры признала, что команда еще может улучшить свою игру, которая временами была сумбурной. В то же время она отметила, что это начало турнира для нового состава. Австралия проведет следующий матч группового этапа против Англии в Перте на следующей неделе.

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