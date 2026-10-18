В Познани, Польша, «Лех» разгромил «Корону» из Кельце со счётом 6:1 в матче 11-го тура Экстраклясы. Благодаря победе действующий чемпион Польши вернулся на второе место в турнирной таблице и сократил отставание от лидера — «Гурника» из Забже — до одного очка, сообщает Interia Sport.

Четыре гола до перерыва

Хозяева быстро обеспечили себе преимущество, забив дважды менее чем за шесть минут. Отличились Патрик Валемарк и Пабло Родригес, который также отдал голевую передачу при первом голе.

На 23-й минуте Родригес отдал ещё одну результативную передачу — мяч в ворота «Короны» направил Микаэль Ишак. Уже в компенсированное время первого тайма Ишак ассистировал Родригесу, который оформил свой второй гол в матче. На перерыв команды ушли при счёте 4:0.

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Родригес оформил пять результативных действий

Во втором тайме Родригес в третий раз в игре ассистировал Ишаку, после чего счёт стал 5:0. «Корона» ответила голом Камило Мены, однако окончательный результат незадолго до финального свистка установил вышедший на замену Янник Агнеро.

Родригес завершил встречу с двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. «Лех» забил 15 голов в трёх последних матчах чемпионата Польши. Согласно статистике игры, команда из Познани владела мячом 60% времени и нанесла 14 ударов, шесть из которых пришлись в створ ворот.

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