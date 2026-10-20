Interia Sport анонсировала текстовую онлайн-трансляцию Гран-при США Формулы-1, которая начнется в воскресенье, 25 октября 2026 года, в 21:00. В сообщении говорится о трассе в Остине, штат Техас, США.

Трасса в Остине

Издание отмечает, что первые повороты трассы имеют зрелищную конфигурацию, которая традиционно способствует интенсивной борьбе после старта. По мнению портала, это может сделать ход гонки непредсказуемым. В то же время вопрос о форме отдельных команд перед американским этапом остается открытым.

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Предыдущие раунды

По данным Interia Sport, в двух предыдущих раундах побеждали Макс Ферстаппен и Red Bull. Трасса в Остине отличается характеристиками от Сепанга и автодрома Марина-Бей. Издание считает, что американский этап должен показать, сможет ли команда из Милтон-Кинса сохранить свое преимущество в Техасе.

Interia Sport готовит текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

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