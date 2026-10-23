В Уэльсе руководство Валлийского регбийного союза (WRU) призывают уйти в отставку после объявления об убытках в £18 млн за последний финансовый год. Как сообщает BBC Sport, годом ранее убытки организации составляли £7,2 млн.

Причины убытков и прогноз

Финансовый директор WRU Гевин Маршалл признал, что результат крайне разочаровывающий, и заявил, что совет союза возьмёт на себя ответственность. Организация также предупредила, что прогнозирует убытки примерно такого же масштаба в следующем году. Бывший игрок сборной Уэльса Алекс Катберт заявил, что WRU может потерять ещё £16 млн.

Среди причин последних убытков назвали рост операционных расходов, снижение продаж билетов и меньшие траты болельщиков. В WRU заявили, что эти показатели свидетельствуют о финансовой нежизнеспособности содержания четырёх профессиональных регионов в Уэльсе. Союз планирует сократить их число до трёх с 2028 года.

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Критика руководства

Лидер совета Суонси Роб Стюарт обвинил руководство WRU в ненадлежащем управлении регби и заявил, что исполнительный директор Эби Тирни и совет союза должны покинуть свои посты. Он связал финансовые проблемы с полупустыми трибунами национального стадиона, переходом ведущих игроков в Англию и длительной неопределённостью относительно развития валлийского регби.

Катберт также раскритиковал, по его мнению, отсутствие лидерства и коммуникации с общественностью. Он считает, что WRU следовало сразу чётко объяснить намерение сократить количество профессиональных регионов до трёх, а не менять подход с четырёх до двух, а затем снова до трёх.

Стадион в Суонси

Стюарт защитил решение городского совета инвестировать £5 млн в реконструкцию стадиона Сент-Хеленс, несмотря на неопределённость относительно будущего клуба «Оспрейз» после июня 2028 года. 24 октября «Оспрейз» впервые сыграют на обновлённой арене в валлийском дерби против «Дрэгонз». По словам Стюарта, стадионом также будут пользоваться университетские и местные команды.

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