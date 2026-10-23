Керівництво WRU закликали піти у відставку після збитків у £18 млн — BBC Sport

В Уельсі керівництво Валлійського регбійного союзу (WRU) закликають піти у відставку після оголошення про збитки у £18 млн за останній фінансовий рік. Як повідомляє BBC Sport, роком раніше збитки організації становили £7,2 млн.

Причини збитків і прогноз

Фінансовий директор WRU Гевін Маршалл визнав, що результат є вкрай невтішним, і заявив, що рада союзу візьме на себе відповідальність. Організація також попередила, що прогнозує збитки приблизно такого самого масштабу наступного року. Колишній гравець збірної Уельсу Алекс Катберт заявив, що WRU може втратити ще £16 млн.

Серед причин останніх збитків назвали зростання операційних витрат, зниження продажу квитків і менші витрати вболівальників. У WRU заявили, що ці показники свідчать про фінансову нежиттєздатність утримання чотирьох професійних регіонів в Уельсі. Союз планує скоротити їхню кількість до трьох із 2028 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Критика керівництва

Лідер ради Свонсі Роб Стюарт звинуватив керівництво WRU в неналежному управлінні регбі та заявив, що виконавча директорка Ебі Тірні й рада союзу мають залишити посади. Він пов’язав фінансові проблеми з напівпорожніми трибунами національного стадіону, переходом провідних гравців до Англії та тривалою невизначеністю щодо розвитку валлійського регбі.

Катберт також розкритикував, на його думку, брак лідерства й комунікації з громадськістю. Він вважає, що WRU мав одразу чітко пояснити намір скоротити кількість професійних регіонів до трьох, а не змінювати підхід із чотирьох до двох, а потім знову до трьох.

Стадіон у Свонсі

Стюарт захистив рішення міської ради інвестувати £5 млн у реконструкцію стадіону Сент-Геленс, попри невизначеність щодо майбутнього клубу «Оспрейз» після червня 2028 року. 24 жовтня «Оспрейз» уперше зіграє на оновленій арені у валлійському дербі проти «Дрегонз». За словами Стюарта, стадіоном користуватимуться також університетські та місцеві команди.

Читай нас у