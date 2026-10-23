在威尔士，威尔士橄榄球联盟（WRU）在宣布上一财年亏损1800万英镑后，其领导层被要求辞职。据BBC Sport报道，该组织一年前的亏损为720万英镑。

亏损原因与预测

WRU财务总监加文·马歇尔承认，这一结果令人极为失望，并表示联盟理事会将承担责任。该组织还警告称，预计明年的亏损规模大致相同。前威尔士国脚亚历克斯·卡斯伯特表示，WRU可能还会损失1600万英镑。

近期亏损的原因包括运营成本上升、门票销售下降以及球迷消费减少。WRU表示，这些指标表明，在威尔士维持四个职业地区队在财务上不可持续。该联盟计划从2028年起将其数量减少至三个。

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对领导层的批评

斯旺西市议会领导人罗布·斯图尔特指责WRU领导层管理橄榄球不当，并表示首席执行官阿比·蒂尔尼和联盟理事会应当离职。他将财务问题与国家体育场半空的看台、顶尖球员转投英格兰以及威尔士橄榄球发展长期存在的不确定性联系起来。

卡斯伯特也批评了他认为存在的领导力不足以及与公众沟通不足的问题。他认为，WRU本应立即明确解释将职业地区队数量减少至三个的意图，而不是将方案从四个改为两个，随后又改回三个。

斯旺西的体育场

斯图尔特为市议会决定投入500万英镑翻新圣海伦斯体育场进行了辩护，尽管2028年6月后奥斯普雷队的未来仍不确定。10月24日，奥斯普雷队将首次在翻新后的场馆进行比赛，在威尔士德比中对阵德拉贡斯队。斯图尔特表示，大学球队和当地球队也将使用该体育场。

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