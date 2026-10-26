匹兹堡钢人队在法国巴黎举行的首场NFL常规赛中以16比10击败新奥尔良圣徒队。比赛于周日在圣但尼的法兰西体育场举行，距离法国首都爆发大规模抗议活动仅过去一天。

据《日本时报》报道，赛前场馆附近的气氛平静而欢乐。该体育场位于巴黎市中心以北约10公里处，距离周六示威活动发起地意大利门超过13公里。

抗议影响球迷活动

全国性抗议活动在很大程度上影响了比赛筹备工作。周末期间，部分NFL活动和球迷活动被取消，主要是因为这些活动原定在巴黎市中心举行。

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周六，数十万人在法国参加示威活动。巴黎东南郊的主要集会至少有11万人参加，他们抗议生活成本上涨和不平等加剧。尽管采取了大规模安保措施，巴黎和马赛原本大多和平的集会在天黑后演变为冲突。

法兰西体育场的欢乐气氛

比赛当天，体育场附近的警力部署看起来并未加强，也没有异常。比赛开始前，法国运动员安托万·杜蓬和泰迪·里内向观众亮相。开赛前数小时，几名钢人队球员身着仿照电视剧《浴血黑帮》角色风格的西装抵达场馆。

看台座无虚席，据该报观察，钢人队球迷的人数可能多于圣徒队球迷，尽管圣徒队是这场中立场地比赛的名义主队。中场休息时，尼日利亚说唱歌手Burna Boy和法国歌手Yseult登台表演。

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