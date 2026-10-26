Pittsburgh Steelers pokonali New Orleans Saints 16:10 w pierwszym meczu sezonu zasadniczego NFL w Paryżu we Francji. Spotkanie odbyło się w niedzielę na Stade de France w Saint-Denis, dzień po masowych protestach we francuskiej stolicy.

Jak podaje The Japan Times, przed meczem w pobliżu areny panowała spokojna i świąteczna atmosfera. Stadion znajduje się około 10 kilometrów na północ od centrum Paryża i ponad 13 kilometrów od Porte d’Italie, skąd w sobotę rozpoczęły się demonstracje.

Protesty wpłynęły na wydarzenia dla fanów

Ogólnokrajowe protesty w dużej mierze przyćmiły przygotowania do meczu. W weekend odwołano część wydarzeń NFL i imprez dla fanów, głównie dlatego, że miały odbyć się w centralnej części Paryża.

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W sobotę setki tysięcy ludzi wyszły na demonstracje we Francji. Główna akcja na południowo-wschodnich obrzeżach Paryża zgromadziła co najmniej 110 tysięcy uczestników, którzy protestowali przeciwko rosnącym kosztom życia i pogłębiającym się nierównościom. Przeważnie pokojowe demonstracje w Paryżu i Marsylii po zmroku przerodziły się w starcia, mimo szeroko zakrojonych środków bezpieczeństwa.

Świąteczna atmosfera na Stade de France

W dniu meczu obecność policji w pobliżu stadionu nie wydawała się wzmocniona ani nietypowa. Przed rozpoczęciem gry publiczności przedstawiono francuskich sportowców Antoine’a Duponta i Teddy’ego Rinera. Kilka godzin przed rozpoczęciem meczu kilku zawodników Steelers przybyło na arenę w garniturach stylizowanych na postacie z serialu „Peaky Blinders”.

Trybuny były pełne, a fanów Steelers, według obserwacji gazety, mogło być więcej niż kibiców Saints, choć to Saints byli nominalnymi gospodarzami meczu na neutralnym terenie. W przerwie wystąpili nigeryjski raper Burna Boy i francuska piosenkarka Yseult.

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