Amerykańska tenisistka Alicia Parks pokonała Chinkę Wang Xinyu w pierwszej rundzie Toray Pan Pacific Open w Tokio w Japonii — 6:1, 7:6 (7). W kolejnej rundzie turnieju WTA 500 zagra z polską tenisistką Mają Chwalińską, która jest rozstawiona z numerem drugim i rozpocznie udział bezpośrednio od drugiej rundy. Informuje o tym Interia Sport.

Zwycięstwo Parks w dwóch setach

Mecz Parks i Wang trwał 93 minuty. Amerykanka pewnie wygrała pierwszego seta, oddając rywalce tylko jednego gema. W ciągu 30 minut zagrała 11 winnerów, podczas gdy Wang — dwa.

Druga partia była znacznie bardziej wyrównana. Wang miała piłkę setową, jednak Parks obroniła ją precyzyjnym uderzeniem w róg kortu. W tie-breaku Chinka miała kolejną piłkę setową przy serwisie Amerykanki, ale Parks ponownie odpowiedziała winnerem i ostatecznie doprowadziła mecz do zwycięstwa.

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Rewanż po Monterrey

Chwalińska i Parks grały już ze sobą dwa miesiące temu na turnieju WTA 500 w meksykańskim Monterrey przed rozpoczęciem US Open. Wówczas Polka wygrała pierwszego seta, ale Amerykanka zwyciężyła w dwóch kolejnych partiach i wygrała mecz.

Parks dostała się do głównej drabinki turnieju w Tokio przez kwalifikacje. W meczu eliminacyjnym przeciwko Enie Shibaharze obroniła piłkę meczową w tie-breaku drugiego seta, po czym wygrała trzecią partię. Według źródła mecz Parks z Chwalińską może odbyć się w środę lub czwartek.

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