Sinner zmienił zdanie i nie zamierza przedwcześnie zakończyć sezonu tenisowego

Włoski tenisista Jannik Sinner postanowił wziąć udział w turnieju pokazowym Six Kings Slam, który odbędzie się w grudniu w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej.

Pierwotnie zawody miały się odbyć w październiku, jednak organizatorzy przełożyli je ze względu na sytuację bezpieczeństwa w regionie oraz potencjalne trudności logistyczne.

Dodatkowy czas pozwoli sportowcowi na powrót do formy po kontuzji kolana.

Sinner nie pojawiał się na korcie od lipca, kiedy to wygrał Wimbledon. Pomimo nieobecności na US Open i innych dużych turniejach Włoch, według informacji źródła, pozostaje liderem rankingu ATP.

Szwajcarska tenisistka Belinda Bencic wycofała się z turnieju WTA 500 Toray Pan Pacific Open w Tokio z powodu kontuzji prawej kostki. W zeszłym roku wygrała te japońskie zawody, więc w tym sezonie nie będzie mogła obronić tytułu.

Elina Svitolina spotkała się z seksistowskimi obelgami po rozstaniu z Monfisem — The Telegraph.

Przypomnijmy, że Svitolina wyjaśniła, co wpłynęło na jej decyzję o rozstaniu z Monfisem.

Wcześniej Monfils odwołał turnieje pożegnalne po rozstaniu ze Svitoliną.

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