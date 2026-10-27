Steve Smith opuści decydujący trzeci mecz testowy Australii z Republiką Południowej Afryki w Kapsztadzie z powodu urazu szyi. 37-letni krykietysta nie odzyskał pełnej sprawności po kontuzji, której doznał podczas porażki reprezentacji Australii w drugim teście w Gqeberha.

Późna zmiana w składzie

We wtorek podczas losowania kapitan Australii Pat Cummins potwierdził, że Smith został późno wykluczony ze składu. Według Sky Sports, Cummins powiedział, że stan szyi zawodnika mu nie odpowiadał. Ostateczną decyzję podjęto późnym wtorkowym rankiem.

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Powrót do Kapsztadu

Mecz w Kapsztadzie miał być dla Smitha pierwszym w tym mieście od skandalu Sandpapergate z 2018 roku. Przed trzecim testem australijska drużyna oczekiwała na ostateczne informacje o gotowości sportowca. Z powodu urazu planowany powrót Smitha do Kapsztadu nie dojdzie do skutku.

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