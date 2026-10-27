Стив Смит пропустит решающий третий тест-матч сборной Австралии против Южной Африки в Кейптауне из-за травмы шеи. 37-летний крикетист не полностью восстановился после повреждения, полученного во время поражения австралийской команды во втором тесте в Гкеберхе.

Позднее изменение в составе

Во вторник во время жеребьевки капитан Австралии Пэт Камминс подтвердил, что Смит был поздно исключен из состава. По данным Sky Sports, Камминс сказал, что его не устраивало состояние шеи игрока. Окончательное решение приняли поздним утром во вторник.

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Возвращение в Кейптаун

Матч в Кейптауне должен был стать для Смита первым в этом городе после скандала Sandpapergate 2018 года. Перед третьим тест-матчем австралийская команда ожидала окончательной информации о готовности спортсмена. Из-за травмы запланированное возвращение Смита в Кейптаун не состоится.

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