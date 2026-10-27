Dallas Cowboys pokonali Philadelphia Eagles 38:21 — Sky Sports News

Dallas Cowboys pokonali Philadelphia Eagles 38:21 w meczu NFL. Rozgrywający zwycięzców Dak Prescott podał na 212 jardów i trzy przyłożenia, z czego dwa do CeeDee Lamba. Porażka była piątą z rzędu dla Eagles — najdłuższą serią niepowodzeń zespołu od 2016 roku, informuje Sky Sports.

Punkt zwrotny w trzeciej kwarcie

Pod koniec trzeciej kwarty Dallas przegrywali 20:21, jednak Prescott wykonał 16-jardowe podanie do Lamba w róg pola punktowego. Następnie rozgrywający sam wykorzystał próbę za dwa punkty, wyprowadzając Cowboys na prowadzenie 28:21. Kicker Brandon Aubrey dołożył field gole z 55, 27 i 24 jardów, a ostatnie przyłożenie w meczu zdobył Javonte Williams po dwujardowym biegu.

Williams uzyskał rekordowe dla siebie 155 jardów biegiem i jedno przyłożenie w 25 próbach. Łącznie Dallas zdobyli 204 jardy biegiem. Lamb zakończył mecz z pięcioma złapanymi podaniami na 74 jardy i dwoma przyłożeniami.

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Problemy Philadelphii

Tanner McKee skompletował 23 z 35 podań na 211 jardów, jedno przyłożenie i jedno przechwycenie — jego podanie w czwartej kwarcie przechwycił linebacker DeMarvion Overshown. McKee wyprowadził swój zespół na prowadzenie w trzeciej kwarcie dzięki czterojardowemu podaniu do debiutanta Makaia Lemona, ale później Philadelphia nie zdobyła już punktów.

Saquon Barkley wrócił po opuszczeniu ponad dwóch meczów z powodu urazu mięśnia tylnej części uda. Zdobył 62 jardy w siedmiu próbach i przyłożenie, a podczas meczu otrzymywał także pomoc medyczną z powodu pleców. Według Sky Sports Hurts ma opuścić resztę sezonu z powodu zakrzepów krwi w płucach.

Cowboys mają bilans 3-4 i zachowują szanse na zwycięstwo w dywizji NFC East. Philadelphia ma bilans 2-5, a dywizję prowadzą New York Giants z bilansem 4-2-1.

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