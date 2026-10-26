Синнер передумал досрочно завершать теннисный сезон

Итальянский теннисист Янник Синнер решил принять участие в показательном турнире Six Kings Slam, который состоится в декабре в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Изначально соревнования планировалось провести в октябре, однако организаторы перенесли их из-за сложной обстановки в регионе и возможных логистических трудностей.

Дополнительное время позволит спортсмену восстановиться после травмы колена.

Синнер не выходил на корт с июля, когда выиграл Уимблдон. Несмотря на пропуск US Open и других крупных турниров, итальянец, по данным источника, остается лидером рейтинга ATP.

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