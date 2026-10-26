На официальном сайте «Золотого мяча» произошел технический сбой, из-за которого результаты награждения могли стать известны ещё до начала церемонии. На странице случайно были опубликованы материалы, в которых трое главных претендентов на награду были представлены как победители. Это произошло до официального объявления результатов.

Техническая ошибка редакции

Как сообщает USA Today, болельщики обнаружили на сайте премии заранее подготовленные статьи о триумфе каждого из трёх футболистов. В частности, материал о Кейне имел заголовок: «Гарри Кейн выиграл «Золотой мяч» 2026 года. Лучшие и самые важные голы из его сезона, в котором он забил 61 мяч». На странице, посвящённой Ямалю, речь шла о его победе в номинации и установлении беспрецедентного рекорда. А текст о Мбаппе подчеркивал его стабильность на высшем уровне.

Все три публикации появились на сайте премии, однако их оперативно удалили уже через несколько минут после того, как пользователи заметили утечку и начали массово распространять скриншоты в социальных сетях.

Спойлеры о возможных победителях?

Сами по себе новости вполне логичны, поскольку организаторам масштабных мероприятий необходимо заранее готовить варианты новостей для каждого возможного сценария, чтобы опубликовать нужную информацию сразу после объявления результатов. Однако техническая ошибка привела к их преждевременному появлению, что несколько омрачило интригу церемонии.

В то же время сам факт появления этих текстов не подтверждает, что победителей определили организаторы или что результат голосования стал известен раньше времени. Несмотря на преждевременное появление текстов, официальное объявление лауреатов премии «Золотой мяч» 2026 года начнется в 22:00 по киевскому времени, поэтому совсем скоро станет известно, действительно ли лучшим футболистом года станет представитель указанной тройки.

Об этом сообщается со ссылкой на USA Today.

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