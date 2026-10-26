“金球奖”官方网站发生技术故障，导致颁奖结果可能在典礼开始前就已泄露。 该网站页面意外发布了相关内容，其中将三位主要奖项候选人误标为获奖者。此事发生在结果正式公布之前。

编辑部的技术失误

据《今日美国》报道，球迷们在该奖项官网上发现了事先准备好的、关于这三名球员各自夺冠的报道。 其中，关于凯恩的报道标题为：“哈里·凯恩斩获2026年金球奖。回顾他单赛季攻入61球的赛季中，那些最精彩、最重要的进球。” 关于亚马尔的页面则提到了他赢得该奖项以及创下史无前例的纪录。而关于姆巴佩的文章则强调了他在最高水平赛事中的稳定表现。

这三篇帖子均曾出现在该奖项的官方网站上，但在用户发现泄露并开始在社交媒体上大量转发截图后，短短几分钟内便被迅速删除。

关于潜在获奖者的剧透？

这些 新闻本身完全合乎逻辑，因为大型活动的组织者需要提前为每种可能的情况准备新闻稿，以便在结果公布后立即发布所需信息。 然而，技术故障导致这些内容提前曝光，在一定程度上削弱了颁奖典礼的神秘感。

但这些文本的出现本身，并不能证明获奖者已由主办方确定，也无法证明投票结果已被提前知晓。 尽管新闻稿提前曝光，2026年“金球奖”获奖者的官方公布仪式仍将于基辅时间22:00开始， 因此很快就会揭晓，年度最佳足球运动员是否真的会出自上述三人之列。

据《今日美国》报道。

安德烈·舍甫琴科共获得过多少座金球奖。

《法国足球》杂志公布了2026年金球奖的提名名单。

姆巴佩表示，关于他获得“金球奖”机会的讨论是理所当然的。

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