Израильский баскетбольный клуб «Маккаби Тель-Авив» проиграл «Маккаби Ришон-ле-Цион» со счетом 90:93 в овертайме. Это стало первым поражением команды Одеда Катташа в нынешнем сезоне чемпионата Израиля, сообщает Jerusalem Post.

«Маккаби Тель-Авив» уступал соперникам 20 очков, но сумел отыграть отставание и перевести матч в овертайм. Однако хозяева площадки удержали преимущество. Чонси Дженкинс набрал 18 очков за «Маккаби Ришон-ле-Цион», Джастин Тиллман добавил 17, а Ква Грант и Ви Джей Кинг — по 16. Самым результативным в составе команды из Тель-Авива стал Роман Соркин с 23 очками.

Проблемы после травмы Лундберга

После матча Катташ отметил, что его команда ожидала сложной игры. По его словам, соперник действовал агрессивно, поддерживал высокий темп, а «Маккаби Тель-Авив» в первой половине реализовал лишь два из 18 трехочковых бросков.

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Команда из Тель-Авива также пытается адаптироваться к отсутствию Иффе Лундберга, который получил травму. Джейлен Хорд заявил, что баскетболисты не должны использовать отсутствие партнера как оправдание, а должны улучшить движение мяча в атаке и действовать слаженно в защите.

Поражение от «Реала» в Евролиге

Перед игрой в национальном первенстве «Маккаби Тель-Авив» уступил мадридскому «Реалу» в Евролиге — 99:113. Испанский клуб установил командный рекорд, реализовав 21 трехочковый бросок, а шесть его игроков набрали не менее 10 очков каждый.

После первой половины матча израильская команда вела 52:51, однако после перерыва «Реал» усилил давление в атаке. Кларк набрал 20 очков, Колсон — 19, Ям Мадар — 14. В составе мадридцев 21 очко записал на свой счет Факундо Кампаццо, 18 — Андрес Фелис. После этого результата баланс «Маккаби Тель-Авив» в Евролиге составляет две победы и пять поражений.

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