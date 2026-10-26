以色列篮球俱乐部特拉维夫马卡比在加时赛中以90比93不敌里雄莱锡安马卡比。这是奥代德·卡塔什执教的球队在本赛季以色列联赛中的首场失利，《耶路撒冷邮报》报道。

特拉维夫马卡比一度落后对手20分，但成功追平比分，将比赛拖入加时赛。不过，主场球队守住了领先优势。钱西·詹金斯为里雄莱锡安马卡比得到18分，贾斯廷·蒂尔曼贡献17分，夸·格兰特和VJ·金各得16分。特拉维夫球队得分最高的是罗曼·索尔金，他得到23分。

伦德伯格受伤后的问题

赛后，卡塔什表示，他的球队预计这会是一场艰难的比赛。据他所说，对手打得很有侵略性，并保持了高节奏，而特拉维夫马卡比在上半场18次三分出手中仅命中两球。

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特拉维夫球队也在努力适应因伤缺阵的伊费·伦德伯格。杰伦·霍德表示，球员们不应将队友缺阵作为借口，而应改善进攻中的球转移，并在防守端团结一致。

欧篮联不敌皇家马德里

在国内联赛比赛前，特拉维夫马卡比在欧篮联以99比113不敌皇家马德里。这家西班牙俱乐部命中21记三分球，创下球队纪录，且队中有六名球员至少得到10分。

上半场结束后，以色列球队以52比51领先，但中场休息后，皇家马德里加强了进攻压力。克拉克得到20分，科尔森得到19分，亚姆·马达尔得到14分。马德里队方面，法昆多·坎帕佐得到21分，安德烈斯·费利斯得到18分。此役过后，特拉维夫马卡比在欧篮联的战绩为两胜五负。

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