Izraelski klub koszykarski Maccabi Tel Awiw przegrał z Maccabi Riszon Le-Cijon 90:93 po dogrywce. Była to pierwsza porażka zespołu Odeda Kattasha w obecnym sezonie mistrzostw Izraela, informuje Jerusalem Post.

Maccabi Tel Awiw przegrywało z rywalami różnicą 20 punktów, lecz zdołało odrobić straty i doprowadzić do dogrywki. Gospodarze utrzymali jednak przewagę. Chancey Jenkins zdobył 18 punktów dla Maccabi Riszon Le-Cijon, Justin Tillman dodał 17, a Kwa Grant i VJ King po 16. Najskuteczniejszym zawodnikiem zespołu z Tel Awiwu był Roman Sorkin z 23 punktami.

Problemy po kontuzji Lundberga

Po meczu Kattash zaznaczył, że jego zespół spodziewał się trudnego spotkania. Jak powiedział, rywal grał agresywnie, utrzymywał wysokie tempo, a Maccabi Tel Awiw w pierwszej połowie trafiło tylko dwa z 18 rzutów za trzy punkty.

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Zespół z Tel Awiwu próbuje także dostosować się do nieobecności Iffe Lundberga, który doznał kontuzji. Jaylen Hoard oświadczył, że koszykarze nie powinni wykorzystywać nieobecności kolegi jako wymówki, lecz muszą poprawić ruch piłki w ataku i grać zespołowo w obronie.

Porażka z Realem w Eurolidze

Przed meczem w krajowych rozgrywkach Maccabi Tel Awiw przegrało z Realem Madryt w Eurolidze 99:113. Hiszpański klub ustanowił rekord zespołu, trafiając 21 rzutów za trzy punkty, a sześciu jego zawodników zdobyło co najmniej po 10 punktów.

Po pierwszej połowie izraelski zespół prowadził 52:51, jednak po przerwie Real zwiększył presję w ataku. Clark zdobył 20 punktów, Colson 19, a Yam Madar 14. W zespole z Madrytu Facundo Campazzo zapisał na swoim koncie 21 punktów, a Andres Feliz 18. Po tym wyniku bilans Maccabi Tel Awiw w Eurolidze wynosi dwa zwycięstwa i pięć porażek.

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