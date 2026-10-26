Перед вечерней церемонией вручения «Золотого мяча» 26 октября в Лондоне, Великобритания, на официальном сайте Ballon d’Or появились три материала с заголовками о получении награды Гарри Кейном, Килианом Мбаппе и Ламином Ямалем. Об этом сообщает Interia Sport.

Материалы о футболистах

В заголовке публикации о Кейне говорилось о его победе в голосовании за 2026 год, а также о 61 голе за сезон. Заголовок материала о Мбаппе называл его победителем как воплощение стабильности на высшем уровне.

Третья публикация была посвящена Ямалю. В её заголовке указывалось, что футболист получает «Золотой мяч» и устанавливает беспрецедентный рекорд.

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Церемония в Лондоне

По данным Interia Sport, в этом году церемонию вручения награды перенесли из Парижа в Лондон. Она должна состояться в лондонском Palladium. Издание называет Кейна, Мбаппе и Ямаля среди главных претендентов на награду.

Interia Sport также ссылается на Daily Mail, которое сообщило, что за несколько часов до церемонии на официальном сайте в качестве победителей были указаны именно эти трое футболистов.

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