В ЮАР на стадионе Ньюлендс крикетист Марко Янсен взял 99-й и 100-й викеты в тестовых матчах. Он вывел из игры австралийцев Мэтта Реншоу и Кэмерона Грина с разницей в три мяча, придав сборной Южной Африки необходимый импульс в матче.

Два викета перед перерывом

По данным TimesLIVE, Янсен взял два викета за 10 минут до перерыва на чай в среду. На тот момент Австралия имела счёт 191/4 и всё ещё уступала Южной Африке 138 ранов.

Реншоу и Грин до этого сформировали партнёрство на 126 ранов за третий викет и успешно действовали в послеобедней сессии. После обеда Грин противостоял Кагисо Рабаде, в том числе дважды подряд выбив шестёрки. Реншоу активно набирал раны одиночными и двойными пробежками и воспользовался ошибками соперников в длине подач.

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Пересмотры судейских решений

Во время сессии Реншоу избежал выбытия после пересмотра апелляции относительно попадания мяча в ногу перед викетом: повторы показали, что мяч мог лишь задеть верхнюю часть викета. Незадолго до этого Грина сначала признали выбывшим после пойманного мяча на слипе от подачи Джеральда Кутзи, однако телевизионный арбитр Крис Гаффани решил, что мяч коснулся газона до того, как оказался в руках Саймона Хармера.

Реншоу, набравший 74 рана, попытался перебросить короткую подачу Янсена над слипами, но мяч после едва заметного касания ушёл к Райану Рикелтону. Судья Ричард Иллингворт и сам игрок касания не заметили, однако Snickometer показал контакт с мячом. В следующем овере Хармер поймал Грина на 65 ранах на слипе, обеспечив Янсену юбилейный викет.

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