Крикетист Марко Янсен здобув 100-й тестовий вікет проти Австралії — TimesLIVE

У ПАР на стадіоні Ньюлендс крикетист Марко Янсен здобув 99-й і 100-й вікети у тестових матчах. Він вивів із гри австралійців Метта Реншоу та Кемерона Гріна з різницею у три м'ячі, давши збірній Південної Африки необхідний поштовх у матчі.

Два вікети перед перервою

За даними TimesLIVE, Янсен здобув два вікети за 10 хвилин до перерви на чай у середу. На той момент Австралія мала рахунок 191/4 і все ще поступалася Південній Африці 138 ранами.

Реншоу та Грін перед цим сформували партнерство на 126 ранів за третій вікет і вдало діяли в післяобідній сесії. Грін після обіду протистояв Кагісо Рабаді, зокрема двічі поспіль вибив шістки. Реншоу активно набирав рани на одиночних і подвійних пробіжках та скористався помилками суперників у довжині подач.

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Перегляди суддівських рішень

Під час сесії Реншоу уникнув вибуття після перегляду апеляції щодо попадання м'яча в ногу перед вікетом: повтори показали, що м'яч міг лише зачепити верхню частину вікета. Незадовго до цього Гріна спершу визнали вибитим після спійманого м'яча на сліпі від подачі Джеральда Кутзі, однак телевізійний арбітр Кріс Ґеффні вирішив, що м'яч торкнувся газону до того, як опинився в руках Саймона Гармера.

Реншоу, який набрав 74 рани, спробував перекинути коротку подачу Янсена над сліпами, але м'яч із ледь помітним дотиком пішов до Раяна Рікелтона. Суддя Річард Іллінґворт і сам гравець дотику не помітили, проте Snickometer показав контакт із м'ячем. У наступному овері Гармер спіймав Гріна на 65 ранах на сліпі, забезпечивши Янсену ювілейний вікет.

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