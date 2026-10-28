W Republice Południowej Afryki, na stadionie Newlands, krykietzysta Marco Jansen zdobył 99. i 100. wicket w meczach testowych. Wyeliminował Australijczyków Matta Renshawa i Camerona Greena w odstępie trzech piłek, dając reprezentacji RPA potrzebny impuls w meczu.

Dwa wickety przed przerwą

Według TimesLIVE, Jansen zdobył dwa wickety na 10 minut przed środową przerwą na herbatę. W tym momencie Australia miała wynik 191/4 i nadal przegrywała z RPA różnicą 138 runów.

Renshaw i Green wcześniej zbudowali partnerstwo 126 runów za trzeci wicket i dobrze radzili sobie w popołudniowej sesji. Po lunchu Green mierzył się z Kagiso Rabadą, między innymi dwukrotnie z rzędu wybijając szóstki. Renshaw aktywnie zdobywał runy dzięki pojedynczym i podwójnym przebiegom oraz wykorzystywał błędy rywali w długości podań.

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Weryfikacje decyzji sędziowskich

Podczas sesji Renshaw uniknął wyeliminowania po weryfikacji odwołania dotyczącego trafienia piłką w nogę przed wicketem: powtórki pokazały, że piłka mogła jedynie musnąć górną część wicketu. Krótko przedtem Greena początkowo uznano za wyeliminowanego po złapaniu piłki na slipie po podaniu Geralda Coetzee, jednak telewizyjny arbiter Chris Gaffaney uznał, że piłka dotknęła murawy, zanim trafiła w ręce Simona Harmera.

Renshaw, który zdobył 74 runy, próbował przerzucić krótkie podanie Jansena ponad slipami, lecz piłka po ledwo zauważalnym kontakcie trafiła do Ryana Rickeltona. Sędzia Richard Illingworth i sam zawodnik nie zauważyli kontaktu, ale Snickometer wykazał kontakt z piłką. W następnym overze Harmer złapał Greena na 65 runach na slipie, zapewniając Jansenowi jubileuszowy wicket.

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