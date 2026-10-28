在南非纽兰兹球场，板球运动员马尔科·扬森在测试赛中拿下第99个和第100个三柱门。他在相隔三个球的时间内让澳大利亚球员马特·伦肖和卡梅伦·格林出局，为南非队在比赛中带来了所需的推动力。

休息前的两个三柱门

据TimesLIVE报道，扬森在周三下午茶休息前10分钟拿下两个三柱门。当时澳大利亚的比分为191/4，仍落后南非138分。

伦肖和格林此前为第三个三柱门建立了126分的搭档，并在下午时段表现出色。午餐后，格林面对卡吉索·拉巴达，其中包括连续击出两个六分球。伦肖通过单跑和双跑积极得分，并利用了对手在投球长度上的失误。

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裁判判罚的回看

在该时段中，伦肖在对球击中腿部、位于三柱门之前的申诉进行回看后避免出局：回放显示，球可能只擦到了三柱门的上部。不久前，格林在杰拉尔德·库齐的投球后于滑接区被接杀，起初被判出局，但电视裁判克里斯·加夫尼认定，球在进入西蒙·哈默手中前触及了草地。

得到74分的伦肖试图将扬森的短球挑过滑接区，但球在发生几乎难以察觉的擦边后飞向瑞安·里克尔顿。裁判理查德·伊林沃思和球员本人都没有注意到这次接触，但Snickometer显示球与球棒发生了接触。在下一回合中，哈默在滑接区接杀得到65分的格林，为扬森拿下这一里程碑式的三柱门。

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