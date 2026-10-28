В США нападающий «Чикаго Файр» Роберт Левандовский не забивает в семи матчах MLS подряд. После игры с «Атлантой Юнайтед» его безголевая серия в лиге достигла семи встреч. По данным Interia Sport, подобная серия в последний раз случалась у поляка почти 16 лет назад, когда он играл за дортмундскую «Боруссию».

Оценки перед плей-офф

Последние выступления 38-летнего форварда привлекли внимание американских журналистов и болельщиков «Чикаго Файр». Журналист Тим Хотце, освещающий команду, считает, что на результативность Левандовского влияют как его форма, так и уровень игры партнеров.

По оценке Хотце, ранее Левандовский помогал сильным командам становиться еще лучше, однако от него не требовали превратить хорошую команду в ведущую. Издание отмечает, что в «Барселоне», «Баварии» и «Боруссии» он получал поддержку партнеров высочайшего уровня, которую трудно ожидать в MLS.

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Позиция «Чикаго Файр»

За три тура до завершения регулярного сезона «Чикаго Файр» уже гарантировал себе участие в плей-офф. Команда борется за более высокий посев и преимущество своего поля на ранних стадиях турнира.

Interia Sport не относит клуб к фаворитам на титул: в конференции выше оценивают «Интер Майами» и «Нэшвилл». Левандовский в дебютном сезоне в каждом новом клубе завоевывал как минимум один трофей: с «Лехом» выиграл Кубок Польши, с «Боруссией» и «Баварией» — чемпионат Германии, а с «Барселоной» — чемпионат и Суперкубок Испании. Следующим соперником «Чикаго Файр» станет «Орландо Сити».

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