Нападник Роберт Левандовський не забиває сім матчів MLS поспіль — Interia Sport

У США нападник «Чикаго Файр» Роберт Левандовський не забиває у семи поспіль матчах MLS. Після гри з «Атлантою Юнайтед» його безгольова серія в лізі сягнула семи зустрічей. За даними Interia Sport, подібна серія востаннє траплялася у поляка майже 16 років тому, коли він грав за дортмундську «Боруссію».

Оцінки перед плей-оф

Останні виступи 38-річного форварда привернули увагу американських журналістів і вболівальників «Чикаго Файр». Журналіст Тім Хотце, який висвітлює команду, вважає, що на результативність Левандовського впливають як його форма, так і рівень гри партнерів.

За оцінкою Хотце, раніше Левандовський допомагав сильним командам ставати ще кращими, однак від нього не вимагали перетворити хорошу команду на провідну. Видання зазначає, що у «Барселоні», «Баварії» та «Боруссії» він мав підтримку партнерів найвищого рівня, якої складно очікувати в MLS.

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Позиція «Чикаго Файр»

За три тури до завершення регулярного сезону «Чикаго Файр» уже гарантував собі участь у плей-оф. Команда бореться за вище місце посіву та перевагу домашнього поля на ранніх етапах турніру.

Interia Sport не відносить клуб до фаворитів на титул: у конференції команди вище оцінюють «Інтер Маямі» та «Нешвілл». Левандовський у дебютному сезоні в кожному новому клубі здобував щонайменше один трофей: з «Лехом» виграв Кубок Польщі, з «Боруссією» та «Баварією» — чемпіонат Німеччини, а з «Барселоною» — чемпіонат і Суперкубок Іспанії. Наступним суперником «Чикаго Файр» стане «Орландо Сіті».

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