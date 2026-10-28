W USA napastnik Chicago Fire Robert Lewandowski nie strzela gola w siedmiu kolejnych meczach MLS. Po spotkaniu z Atlanta United jego seria bez gola w lidze osiągnęła siedem spotkań. Według Interia Sport, podobna seria ostatni raz przydarzyła się Polakowi prawie 16 lat temu, gdy grał w Borussii Dortmund.

Oceny przed play-offami

Ostatnie występy 38-letniego napastnika przyciągnęły uwagę amerykańskich dziennikarzy i kibiców Chicago Fire. Dziennikarz Tim Hotze, który relacjonuje poczynania zespołu, uważa, że na skuteczność Lewandowskiego wpływają zarówno jego forma, jak i poziom gry partnerów.

W ocenie Hotzego Lewandowski wcześniej pomagał silnym drużynom stawać się jeszcze lepszymi, jednak nie wymagano od niego przekształcenia dobrej drużyny w czołową. Publikacja wskazuje, że w Barcelonie, Bayernie i Borussii miał wsparcie partnerów z najwyższej półki, którego trudno oczekiwać w MLS.

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Pozycja Chicago Fire

Na trzy kolejki przed końcem sezonu zasadniczego Chicago Fire zapewniło już sobie udział w play-offach. Zespół walczy o wyższe rozstawienie i przewagę własnego boiska we wczesnych etapach turnieju.

Interia Sport nie zalicza klubu do faworytów do tytułu: w konferencji wyżej oceniane są Inter Miami i Nashville. Lewandowski w debiutanckim sezonie w każdym nowym klubie zdobywał co najmniej jedno trofeum: z Lechem wygrał Puchar Polski, z Borussią i Bayernem — mistrzostwo Niemiec, a z Barceloną — mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. Następnym rywalem Chicago Fire będzie Orlando City.

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