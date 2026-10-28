Królewska Hiszpańska Federacja Piłkarska (RFEF) przełożyła wszystkie 24 mecze pierwszej rundy Pucharu Króla, które miały odbyć się w środę w Hiszpanii. Decyzję podjęto po zderzeniu dwóch pociągów dużych prędkości w prowincji Toledo, podaje The Independent.

Przełożenie meczów

Federacja poinformowała, że przełożyła spotkania zaplanowane na dzień i wieczór na znak szacunku i solidarności z ofiarami katastrofy. RFEF obiecała ogłosić nowy harmonogram turnieju oraz ostateczne godziny rozegrania przełożonych meczów w najbliższych dniach.

W środę udział w Pucharze Króla miały rozpocząć kluby najwyższej ligi, w tym Valencia, Celta i Real Betis. Real Madryt i Barcelona dołączają do rozgrywek w grudniu, począwszy od 1/16 finału, ze względu na udział w Superpucharze Hiszpanii.

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Katastrofa w prowincji Toledo

Do zderzenia doszło krótko po godzinie 09:00 między miastami Mora i Orgaz. Brały w nim udział pociągi dużych prędkości Renfe i Iryo, jadące z Madrytu do Sewilli. W obu pociągach znajdowały się łącznie 544 osoby.

Według przedstawiciela władz wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha w katastrofie wykoleiły się dwa wagony. W chwili publikacji obawiano się, że zginęło co najmniej 46 osób; lokalne władze ostrzegały, że liczba ofiar może wzrosnąć. Real Madryt i Atlético wyraziły współczucie rodzinom zabitych, poszkodowanym oraz wszystkim dotkniętym tragedią.

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