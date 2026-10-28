Burnley mianowało 50-letniego Fabio Celestiniego nowym głównym trenerem. Objął zespół cztery dni po zwolnieniu Nicky'ego Hayena, podaje BBC Sport.

Doświadczenie Celestiniego

W sezonie 2024–25 Celestini poprowadził Basel do zwycięstwa w mistrzostwach Szwajcarii i Pucharze Szwajcarii, zdobywając krajowy dublet. Przez większość kariery trenerskiej pracował w Szwajcarii.

Celestini stwierdził, że widzi w Burnley duży potencjał oraz zawodników, którzy mogą pomóc klubowi zrealizować ambicje jego kibiców. Trener zaznaczył również, że rozumie obecną sytuację zespołu i chce, aby grał on pewnie od pierwszego gwizdka.

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Sytuacja zespołu

Burnley słabo rozpoczęło sezon w Championship: klub odniósł tylko jedno zwycięstwo ligowe i zajmuje 22. miejsce w tabeli. Seria meczów ligowych u siebie bez zwycięstwa trwa już ponad rok.

Wcześniej w tym tygodniu klub mianował Diego Lopeza dyrektorem sportowym i powierzył mu znalezienie nowego trenera po zwolnieniu Hayena. Stało się to po porażce Burnley z Lincoln City 1:4. Lopez nazwał Celestiniego trenerem mającym potrzebne klubowi pasję, doświadczenie i wiedzę.

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