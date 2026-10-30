Rajd Dakar 2027 odbędzie się w Portugalii i Maroku po przeniesieniu zawodów z Arabii Saudyjskiej ze względów bezpieczeństwa. Jak informuje Al Jazeera, portugalski region Algarve będzie gospodarzem prologu i pierwszego odcinka specjalnego, a w Maroku odbędzie się 11 etapów oraz dzień odpoczynku w Agadirze.

Trasa i daty

Organizator Amaury Sport Organisation poinformował, że trasa 49. edycji rajdu będzie prowadzić z Loulé-Faro do Marrakeszu. Łączna długość trasy wyniesie 7824 kilometry, z czego 4341 kilometrów przypadnie na odcinki specjalne.

Początkowo rajd planowano przeprowadzić od 1 do 15 stycznia 2027 roku. Organizatorzy proponują teraz termin od 9 do 23 stycznia, jednak harmonogram ten musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Światową Radę Sportów Motorowych Międzynarodowej Federacji Samochodowej.

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Powrót do Afryki

ASO określiła przeniesienie rajdu z Arabii Saudyjskiej jako wyjątkową i jednorazową decyzję. W 2028 roku, gdy odbędzie się 50. edycja Dakaru, zawody mają wrócić do królestwa, które gości je od 2020 roku.

Maroko będzie gospodarzem rajdu w Afryce po raz pierwszy od 2008 roku. Zawody założono w 1978 roku jako trasę z Paryża przez Saharę do Dakaru, stolicy Senegalu. Po opuszczeniu Afryki ze względów bezpieczeństwa rajd odbywał się w Ameryce Południowej w latach 2009–2019.

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