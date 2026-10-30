Ралі Дакар 2027 проведуть у Португалії та Марокко — Al Jazeera

Ралі «Дакар-2027» проведуть у Португалії та Марокко після перенесення змагання із Саудівської Аравії через міркування безпеки. Як повідомляє Al Jazeera, португальський регіон Алгарве прийме пролог і перший спеціальний етап, а в Марокко відбудуться 11 етапів та день відпочинку в Агадірі.

Маршрут і дати

Організатор Amaury Sport Organisation повідомив, що маршрут 49-го проведення ралі пролягатиме від Лоле-Фару до Марракеша. Загальна дистанція становитиме 7824 кілометри, з яких 4341 кілометр припаде на спеціальні ділянки.

Спершу ралі планували провести з 1 до 15 січня 2027 року. Тепер організатори пропонують дати 9–23 січня, однак цей графік ще має схвалити Всесвітня рада з автоспорту Міжнародної автомобільної федерації.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Повернення до Африки

ASO назвала перенесення ралі із Саудівської Аравії винятковим і одноразовим рішенням. У 2028 році, коли відбудеться 50-те проведення «Дакара», змагання планують повернути до королівства, яке приймає їх із 2020 року.

Марокко стане місцем проведення ралі в Африці вперше з 2008 року. Змагання заснували 1978 року як маршрут із Парижа через Сахару до столиці Сенегалу Дакара. Після виходу з Африки з міркувань безпеки ралі проводили в Південній Америці у 2009–2019 роках.

Читай нас у