Ралли «Дакар-2027» пройдет в Португалии и Марокко после переноса соревнования из Саудовской Аравии по соображениям безопасности. Как сообщает Al Jazeera, португальский регион Алгарве примет пролог и первый специальный этап, а в Марокко состоятся 11 этапов и день отдыха в Агадире.

Маршрут и даты

Организатор Amaury Sport Organisation сообщил, что маршрут 49-го проведения ралли пройдет от Лоле-Фару до Марракеша. Общая дистанция составит 7824 километра, из которых 4341 километр придется на специальные участки.

Изначально ралли планировали провести с 1 по 15 января 2027 года. Теперь организаторы предлагают даты с 9 по 23 января, однако этот график еще должен одобрить Всемирный совет по автоспорту Международной автомобильной федерации.

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Возвращение в Африку

ASO назвала перенос ралли из Саудовской Аравии исключительным и разовым решением. В 2028 году, когда состоится 50-е проведение «Дакара», соревнование планируют вернуть в королевство, которое принимает его с 2020 года.

Марокко станет местом проведения ралли в Африке впервые с 2008 года. Соревнование было основано в 1978 году как маршрут из Парижа через Сахару в столицу Сенегала Дакар. После ухода из Африки по соображениям безопасности ралли проводилось в Южной Америке в 2009–2019 годах.

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