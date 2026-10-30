ФИФА не уравняет призовые фонды женского и мужского чемпионатов мира: для турнира 2027 года в Бразилии сумма может вырасти до 220 млн долларов, но составит примерно треть от 655 млн долларов, предусмотренных для мужского соревнования. Об этом сообщает The Guardian.

Призовой фонд могут удвоить

По информации Sky News, на которую ссылается издание, ФИФА ориентируется на увеличение призового фонда женского мундиаля со 110 млн долларов в 2023 году до 220 млн в 2027-м. Это будет более чем в семь раз больше, чем на женском чемпионате мира 2019 года во Франции.

В мужском чемпионате мира участвовали 48 команд, тогда как в женском турнире в Бразилии сыграют 32 сборные. Поэтому фонд в две трети от мужских 655 млн долларов мог бы означать равенство выплат в расчете на одну команду. Окончательного подтверждения решения не ожидают до заседания совета ФИФА в декабре.

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Обещание равенства и дополнительные выплаты

Президент ФИФА Джанни Инфантино в 2023 году называл равенство призовых фондов целью организации на 2027 год и заявлял, что ФИФА действует, а не только говорит. Одна из высокопоставленных собеседниц издания охарактеризовала решение как значительную упущенную возможность для федерации.

По данным источников в ФИФА, решение, вероятно, связано с коммерческими доходами, которые принесет женский турнир 2027 года. При этом команды-участницы получат столько же средств на подготовку, сколько и участники мужского чемпионата мира: выплату увеличили более чем вдвое — до 2,5 млн долларов на сборную.

ФИФА также гарантировала футболисткам перелеты бизнес-классом или чартерными рейсами и отдельные номера в гостиницах. Кроме того, по словам источников в руководящем органе, планируется расширить программу выплат клубам и предусмотреть дополнительные средства для игрокинь, которые примут участие в турнире.

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