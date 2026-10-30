国际足联不会使女足和男足世界杯的奖金池持平：2027年巴西赛事的金额可能增至2.2亿美元，但仅约为男足赛事所定6.55亿美元的三分之一。《卫报》报道。

奖金池或将翻倍

据该报援引天空新闻的消息，国际足联计划将女足世界杯奖金池从2023年的1.1亿美元提高至2027年的2.2亿美元。这将是2019年法国女足世界杯奖金池的七倍以上。

男足世界杯有48支球队参赛，而巴西女足赛事将有32支国家队参赛。因此，若奖金池达到男足6.55亿美元的三分之二，按每支球队计算的奖金可能实现平等。预计在12月国际足联理事会会议之前不会最终确认该决定。

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平等承诺与额外支付

国际足联主席詹尼·因凡蒂诺在2023年曾称，实现奖金池平等是该组织2027年的目标，并表示国际足联是在行动，而不只是说说而已。该报一名高级女性消息人士将这一决定称为该联合会错失的重大机会。

据国际足联消息人士称，这一决定可能与2027年女足赛事将带来的商业收入有关。与此同时，参赛球队将获得与男足世界杯参赛队相同的备战资金：每支国家队的付款已增加一倍以上，达到250万美元。

国际足联还向女足球员保证提供商务舱或包机航班，以及单独的酒店房间。此外，据管理机构消息人士称，计划扩大向俱乐部付款的项目，并为参加赛事的球员提供额外资金。

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