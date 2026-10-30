Шотландский велогонщик Марк Стюарт завоевал золотую медаль чемпионата мира по трековому велоспорту в Шанхае, Китай. 31-летний спортсмен из Данди победил в изнурительной гонке по очкам на дистанции 160 кругов, сообщает BBC Sport.

Первое золото на чемпионате мира

До победы в Китае Стюарт уже имел в активе две серебряные и одну бронзовую награды мировых первенств, но чемпионом мира ещё не становился. Велогонщик рассказал, что со временем начал мириться с мыслью, что золотая медаль чемпионата мира может так и остаться недостижимой.

По словам Стюарта, он не считает мировой титул мерой собственной ценности. Спортсмен назвал победу личным достижением, однако отметил, что она не должна менять ни его собственную оценку себя, ни отношение к нему других людей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возвращение в профессиональный спорт

После начала пандемии COVID-19 Стюарт перестал профессионально заниматься велоспортом. Ранее его исключили из программы спорта высших достижений British Cycling. Во время локдауна он оказался в Новой Зеландии и остался там, зарабатывая вне спорта: работал выгульщиком собак, няней, учителем и спасателем.

Перед Олимпиадой 2024 года Стюарт вернулся в British Cycling. Он также сообщил, что в период подготовки к победе переживал сложные личные обстоятельства, которые смог направить в своё выступление.

Ориентир на Олимпиаду-2028

Стюарт, завоевавший золото Игр Содружества 2018 года и выступавший на Олимпиаде в Париже, рассматривает чемпионат мира как начало отбора на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Он заявил, что почувствовал новый уровень собственных возможностей и считает, что это может открыть ему дополнительные перспективы.

Читай нас в