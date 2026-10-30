苏格兰自行车运动员马克·斯图尔特在中国上海举行的场地自行车世界锦标赛上赢得金牌。这位来自邓迪的31岁运动员在160圈的艰苦积分赛中获胜，BBC Sport报道。

首次赢得世锦赛金牌

在中国夺冠之前，斯图尔特已拥有两枚世锦赛银牌和一枚铜牌，但从未成为世界冠军。这位自行车运动员表示，随着时间推移，他开始接受世锦赛金牌可能始终遥不可及的想法。

斯图尔特表示，他不认为世界冠军头衔是衡量自身价值的标准。这位运动员称这次胜利是一项个人成就，但指出它不应改变他对自己的评价，也不应改变其他人对他的态度。

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重返职业体育

COVID-19疫情开始后，斯图尔特停止了职业自行车运动生涯。他此前被排除在英国自行车协会的高水平项目之外。封锁期间，他身处新西兰并留在那里，通过体育以外的工作赚钱：他做过遛狗员、保姆、教师和救生员。

2024年奥运会前，斯图尔特重返英国自行车协会。他还表示，在为这次胜利准备期间，他经历了艰难的个人处境，并能够将其投入到自己的比赛表现中。

目标2028年奥运会

斯图尔特曾在2018年英联邦运动会上获得金牌，并参加了巴黎奥运会；他将世锦赛视为2028年洛杉矶奥运会选拔的开始。他表示，自己感受到了新的能力水平，并认为这可能为他打开更多前景。

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