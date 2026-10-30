Szkocki kolarz Mark Stewart zdobył złoty medal mistrzostw świata w kolarstwie torowym w Szanghaju w Chinach. 31-letni zawodnik z Dundee wygrał wyczerpujący wyścig punktowy na dystansie 160 okrążeń, informuje BBC Sport.

Pierwsze złoto na mistrzostwach świata

Przed zwycięstwem w Chinach Stewart miał już na koncie dwa srebrne i jeden brązowy medal mistrzostw świata, lecz nigdy nie został mistrzem świata. Kolarz powiedział, że z czasem zaczął godzić się z myślą, iż złoty medal mistrzostw świata może pozostać nieosiągalny.

Według Stewarta nie uważa on światowego tytułu za miarę własnej wartości. Sportowiec nazwał zwycięstwo osobistym osiągnięciem, jednak zaznaczył, że nie powinno ono zmieniać ani jego własnej oceny siebie, ani stosunku innych ludzi do niego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Powrót do zawodowego sportu

Po rozpoczęciu pandemii COVID-19 Stewart przestał profesjonalnie uprawiać kolarstwo. Wcześniej został wykluczony z programu sportu wyczynowego British Cycling. Podczas lockdownu znalazł się w Nowej Zelandii i pozostał tam, zarabiając poza sportem: pracował jako wyprowadzacz psów, niania, nauczyciel i ratownik.

Przed igrzyskami olimpijskimi w 2024 roku Stewart wrócił do British Cycling. Poinformował również, że podczas przygotowań do zwycięstwa przechodził przez trudne osobiste okoliczności, które potrafił wykorzystać w swoim występie.

Cel: igrzyska olimpijskie 2028

Stewart, który zdobył złoto Igrzysk Wspólnoty Narodów w 2018 roku i wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, postrzega mistrzostwa świata jako początek kwalifikacji do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku. Oświadczył, że odczuł nowy poziom własnych możliwości i uważa, że może to otworzyć przed nim dodatkowe perspektywy.

Czytaj nas na