Mecze 11. kolejki UPL: harmonogram i wyniki spotkań w dniach 31 października – 2 listopada
W ukraińskich rozgrywkach piłkarskich wśród drużyn Premier Ligi w sobotę, 31 października, odbędą się kolejne mecze 11. kolejki.
Tego dnia odbędą się dwa spotkania, a kolejne cztery mecze zaplanowano na niedzielę i poniedziałek.
W sobotę drużyny zagrają w dwóch miastach. Rozpoczęcie obu meczów zaplanowano na godz. 13:00:
- „Weres” (Równe) – „Czornomorec” (Odessa);
- „Lewy Brzeg” (Kijów) — „Bukowina” (Czerniowce).
W niedzielę, 1 listopada, również o godz. 13:00, zaplanowano kolejne dwa mecze 11. kolejki:
- „Kolos” (Kowalówka) — „Polissia” (Żytomierz);
- LNZ (Czerkasy) — FK „Charków”.
Program rundy zakończą trzy mecze w poniedziałek, 2 listopada. Dwa spotkania rozpoczną się o godz. 13:00, a kolejne o godz. 18:00.
- „Kryvbas” (Krywyj Rog) — „Dynamo” (Kijów) — godz. 13:00;
- „Zoria” (Ługańsk) — „Epicentrum” (Kamieniec Podolski) — 13:00;
- „Karpaty” (Lwów) — „Kudrivka” (obwód czernihowski) — 18:00.
Na początku 11. kolejki doniecki „Szachtar” pokonał na „Arenie Lwów” kijowską „Obolon” wynikiem 2:0.
Po tym meczu tabela ligowa UPL wygląda następująco:
- „Szachtar” — 28 punktów;
- „Polissia” — 25;
- „Charków” — 21;
- „Dynamo” — 19;
- „Karpaty” — 16;
- LNZ — 15;
- „Zoria” — 15;
- „Kolos” — 11;
- „Epicentrum” — 9;
- „Bukowina” — 9;
- „Weres” — 9;
- „Lewy Brzeg” — 8;
- „Obolon” — 7;
- „Czornomorets” — 6;
- „Kryvbas” — 6;
- „Kudrivka” — 5.
Liderem rozgrywek pozostaje „Szachtar” z 28 punktami. Drugie miejsce zajmuje „Polissja” (25 punktów), a trzecie — „Charków” (21).
Przypomnijmy, że doniecki „Szachtar” pokonał „Kolos” w meczu dziewiątej kolejki ukraińskiej Premier Ligi i umocnił swoją pozycję na czele tabeli. W mistrzostwach Ukrainy trwają mecze kolejnej kolejki.
„Szachtar” z Doniecka pokonał kijowską „Obolon” wynikiem 2:0 w meczu 11. kolejki ukraińskiej Premier-ligi. Mecz odbył się na stadionie „Arena Lwów”.