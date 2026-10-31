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Mecze 11. kolejki UPL: harmonogram i wyniki spotkań w dniach 31 października – 2 listopada

UA NEWS 31 października 2026 09:51
Mecze 11. kolejki UPL: harmonogram i wyniki spotkań w dniach 31 października – 2 listopada

W ukraińskich rozgrywkach piłkarskich wśród drużyn Premier Ligi w sobotę, 31 października, odbędą się kolejne mecze 11. kolejki. 

Tego dnia odbędą się dwa spotkania, a kolejne cztery mecze zaplanowano na niedzielę i poniedziałek.

W sobotę drużyny zagrają w dwóch miastach. Rozpoczęcie obu meczów zaplanowano na godz. 13:00:

  • „Weres” (Równe) – „Czornomorec” (Odessa);
  • „Lewy Brzeg” (Kijów) — „Bukowina” (Czerniowce).

W niedzielę, 1 listopada, również o godz. 13:00, zaplanowano kolejne dwa mecze 11. kolejki:

  • „Kolos” (Kowalówka) — „Polissia” (Żytomierz);
  • LNZ (Czerkasy) — FK „Charków”.

Program rundy zakończą trzy mecze w poniedziałek, 2 listopada. Dwa spotkania rozpoczną się o godz. 13:00, a kolejne o godz. 18:00.

  • „Kryvbas” (Krywyj Rog) — „Dynamo” (Kijów) — godz. 13:00;
  • „Zoria” (Ługańsk) — „Epicentrum” (Kamieniec Podolski) — 13:00;
  • „Karpaty” (Lwów) — „Kudrivka” (obwód czernihowski) — 18:00.

Na początku 11. kolejki doniecki „Szachtar” pokonał na „Arenie Lwów” kijowską „Obolon” wynikiem 2:0.

Po tym meczu tabela ligowa UPL wygląda następująco:

  1. „Szachtar” — 28 punktów;
  2. „Polissia” — 25;
  3. „Charków” — 21;
  4. „Dynamo” — 19;
  5. „Karpaty” — 16;
  6. LNZ — 15;
  7. „Zoria” — 15;
  8. „Kolos” — 11;
  9. „Epicentrum” — 9;
  10. „Bukowina” — 9;
  11. „Weres” — 9;
  12. „Lewy Brzeg” — 8;
  13. „Obolon” — 7;
  14. „Czornomorets” — 6;
  15. „Kryvbas” — 6;
  16. „Kudrivka” — 5.

Liderem rozgrywek pozostaje „Szachtar” z 28 punktami. Drugie miejsce zajmuje „Polissja” (25 punktów), a trzecie — „Charków” (21).

Przypomnijmy, że doniecki „Szachtar” pokonał „Kolos” w meczu dziewiątej kolejki ukraińskiej Premier Ligi i umocnił swoją pozycję na czele tabeli. W mistrzostwach Ukrainy trwają mecze kolejnej kolejki.

„Szachtar” z Doniecka pokonał kijowską „Obolon” wynikiem 2:0 w meczu 11. kolejki ukraińskiej Premier-ligi. Mecz odbył się na stadionie „Arena Lwów”.

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