Шахтар переміг Колос і зміцнив лідерство в УПЛ

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Донецький «Шахтар» обіграв «Колос» у матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги та зміцнив свої позиції на чолі турнірної таблиці. У чемпіонаті України тривають поєдинки чергового туру.

Суботній ігровий день завершило протистояння на «Арені Львів», в якому донецький «Шахтар» змусив капітулювати ковалівський «Колос» - 2:1, передає Укрінформ.

Перемогу «гірникам», які зміцнили лідерство в УПЛ, принесли голи Вінісіуса Тобіаса (10-та хвилина) та Валерія Бондара (30). У «Колоса» відзначився Ардіт Тахірі (84).

«Колос» догравав зустріч у меншості - на 90-й хвилині за друге попередження червону картку отримав захисник Андрій Цуріков.

У неділю, 18 жовтня, зіграють житомирське «Полісся» та київське «Динамо» (13.00), криворізький «Кривбас» та черкаський ЛНЗ (і13.0), львівські «Карпати» та «Епіцентр» з Кам'янця-Подільського (18.00).

Нагадаємо, Єгор Ярмолюк отримав червону картку в матчі Брентфорда проти Ліверпуля.

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