Тулуза в 14 гравців обіграла Ексетер 43:40 у Кубку чемпіонів — BBC Sport

У Франції «Тулуза» перемогла «Ексетер Чифс» із рахунком 43:40 у матчі групового етапу Кубка чемпіонів з регбі, граючи в меншості від 16-ї хвилини. Наприкінці зустрічі англійський клуб мав нагоду зрівняти рахунок, але Генрі Слейд не реалізував штрафний удар приблизно з 40 метрів, повідомляє BBC Sport.

Вилучення на старті гри

На другій хвилині «Ексетер» вийшов уперед завдяки спробі Зака Вімбуша. «Тулуза» швидко відповіла спробою Анже Капуоццо та штрафною спробою, після якої фулбек гостей Сем Гарріс отримав жовту картку.

На 16-й хвилині форварда першої лінії «Тулузи» Родріга Неті вилучили за контакт плечем у голову Росса Вінсента під час захвату. Попри гру в 14 гравців, господарі продовжили боротьбу. До перерви команди занесли по чотири спроби, а «Ексетер» пішов на відпочинок за переваги 26:24.

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Вімбуш, який вийшов на фланзі замість травмованого гравця збірної Англії Іммануеля Феї-Вабосо, оформив хеттрик. Також спроби за «Ексетер» занесли Джек Єндл, Стівен Варні та Вілл Батт.

Кінцівка на користь господарів

У другому таймі Батт збільшив перевагу «Ексетера» до дев'яти очок після блокування виносного удару Антуана Дюпона. Однак «Тулуза» відігралася: Матіас Ремюе заніс дві спроби, ще одну оформив Ромен Нтамак.

Господарі вийшли вперед, коли Бен Гаммерслі з «Ексетера» перебував у син-біні. Слейд наприкінці матчу міг принести своїй команді нічию, проте його удар пройшов повз ворота. «Ексетер» здобув одне бонусне очко за поразку з мінімальною різницею.

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