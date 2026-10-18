Tuluza w 14 pokonała Exeter 43:40 w Pucharze Mistrzów — BBC Sport
We Francji Tuluza pokonała Exeter Chiefs 43:40 w meczu fazy grupowej Pucharu Mistrzów w rugby, grając w osłabieniu od 16. minuty. Pod koniec spotkania angielski klub miał szansę wyrównać, ale Henry Slade nie wykorzystał rzutu karnego z około 40 metrów, informuje BBC Sport.
Wykluczenie na początku meczu
W drugiej minucie Exeter objął prowadzenie dzięki przyłożeniu Zacka Wimbusha. Tuluza szybko odpowiedziała przyłożeniem Ange'a Capuozzo i karnym przyłożeniem, po którym fullback gości Sam Harris otrzymał żółtą kartkę.
W 16. minucie pierwszoliniowy formacji młyna Tuluzy Rodrigue Neti został wykluczony za kontakt barkiem z głową Rossa Vintcenta podczas szarży. Mimo gry w 14 gospodarze nadal walczyli. Do przerwy oba zespoły zdobyły po cztery przyłożenia, a Exeter schodził na przerwę, prowadząc 26:24.
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Wimbush, który zagrał na skrzydle zamiast kontuzjowanego reprezentanta Anglii Immanuela Feyi-Waboso, skompletował hat-tricka. Przyłożenia dla Exeter zdobyli również Jack Yeandle, Stephen Varney i Will Butt.
Końcówka dla gospodarzy
W drugiej połowie Butt powiększył przewagę Exeter do dziewięciu punktów po zablokowaniu wykopu Antoinea Duponta. Tuluza jednak odrobiła straty: Mathis Remue zdobył dwa przyłożenia, a kolejne dołożył Romain Ntamack.
Gospodarze objęli prowadzenie, gdy Ben Hammersley z Exeter przebywał na sin binie. Slade mógł pod koniec meczu zapewnić swojej drużynie remis, lecz jego kopnięcie minęło bramkę. Exeter zdobył jeden punkt bonusowy za porażkę minimalną różnicą.