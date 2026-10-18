W angielskim Northampton Northampton Saints pokonali walijski Cardiff 28:12 w meczu pierwszej rundy Pucharu Mistrzów. Gospodarze zostali jedyną angielską drużyną, która odniosła zwycięstwo w inauguracyjnej rundzie turnieju, informuje BBC Sport.

Przewaga gospodarzy przed przerwą

Na stadionie Franklin's Gardens Northampton prowadził 14:0 już w pierwszej połowie. James Pater otworzył wynik, kończąc akcję wspierającym biegiem, a Toby Tame zdobył drugie przyłożenie gospodarzy około 20. minuty.

Mecz rozgrywano w trudnych warunkach, przez co oba zespoły popełniały błędy. Numer osiem Northampton, Callum Chick, oraz wspieracz Cardiff Tom Manz zgubili piłkę podczas prób jej przyłożenia na polu punktowym rywala.

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Cardiff zmniejsza stratę

Po przerwie Cardiff, które wróciło do głównego europejskiego turnieju klubowego po dwóch sezonach w Challenge Cup, zmniejszyło stratę dzięki przyłożeniom Harry'ego Millarda i Masona Grady'ego. W 60. minucie wynik wynosił 14:12: wcześniej łącznik ataku Saints Anthony Belleau otrzymał żółtą kartkę za przewinienie podczas walki o piłkę.

Northampton szybko jednak odzyskał przewagę — George Hendy zdobył przyłożenie, a Pater je podwyższył. Później Hendy zatrzymał również Josha Adamsa, nie pozwalając zawodnikowi Cardiff przyłożyć piłki na polu punktowym.

Cztery przyłożenia bez bonusu

W 78. minucie Fraser Dingwall zdobył czwarte przyłożenie gospodarzy. Northampton nie zdołał jednak zdobyć piątego, które dałoby drużynie punkt bonusowy. W następnym meczu Pucharu Mistrzów angielski klub zagra w grudniu na wyjeździe ze Stade Français, natomiast Cardiff podejmie u siebie Bath.

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