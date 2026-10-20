Polska biegaczka na 400 metrów Natalia Bukowiecka planuje nie startować w sezonie zimowym 2027 roku, aby skupić się na letniej części roku i przygotowaniach do mistrzostw świata w lekkoatletyce w Pekinie. Turniej odbędzie się od 10 do 19 września, informuje Interia Sport.

Skupienie na sezonie letnim

W rozmowie dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Bukowiecka powiedziała, że jej plany się nie zmieniły i chce nadal zdobywać medale. Według niej raczej nie będzie biegać w hali i bardziej nastawia się na letnie starty.

Sportsmenka zaznaczyła, że wrześniowe mistrzostwa świata dają wystarczająco dużo czasu na treningi. Wśród jej celów są zachowanie zdrowia, spokojne przygotowanie się, zbliżenie do rekordu życiowego oraz walka o medal mistrzostw świata.

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Halowe mistrzostwa Europy

Jak podaje wydanie, Bukowiecka nie wystąpi na halowych mistrzostwach Europy w Walencji. Wcześniej również rezygnowała z zimowych zawodów, przygotowując się do dwóch szczytów formy — mistrzostw Europy w Rzymie i igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Wówczas Bukowiecka zdobyła złoto mistrzostw Europy i brąz igrzysk olimpijskich. W obu startach uzyskała wynik 48,98 sekundy, a jej rekord życiowy i rekord Polski na 400 metrów wynosi 48,90 sekundy.

W 2026 roku sportsmenka wywalczyła srebro halowych mistrzostw świata w Toruniu oraz srebrny medal mistrzostw Europy w Birmingham.

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