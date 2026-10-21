Piłkarz Betisu Bernal zawieszony na cztery mecze — Interia Sport

W Hiszpanii Komisja Dyscyplinarna Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej zawiesiła na cztery mecze piłkarza Realu Betis Facundo Bernala. Jak informuje Interia Sport, kara jest związana z incydentem w meczu La Liga przeciwko Barcelonie, który zakończył się zwycięstwem katalońskiego klubu 5:2.

Czerwona kartka po starciu z Yamalem

Bernal otrzymał czerwoną kartkę w 54. minucie po starciu ze skrzydłowym Barcelony Laminem Yamalem. W raporcie sędziego wskazano, że piłkarz Betisu chwycił rywala za szyję i dwukrotnie uderzył go głową w twarz, gdy piłka nie była w grze.

Po wykluczeniu Real Betis niemal całą drugą połowę rozgrywał w osłabieniu. Źródło wskazuje, że ze względu na charakter przewinienia zawieszenie Bernala obejmuje mecze La Liga oraz Pucharu Króla.

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Opuści mecz Pucharu Króla

W szczególności piłkarz nie zagra w pucharowym meczu przeciwko CDA Navalcarnero. Oczekuje się, że wróci na boisko po przerwie reprezentacyjnej.

Dziennikarz Mundo Deportivo Ramon Fuentes poinformował, że cztery mecze są minimalną możliwą karą za tego typu przewinienie. Część kibiców Betisu w mediach społecznościowych również twierdziła, że sankcje powinien otrzymać także Yamal za udział w starciu.

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