W niemieckim Kassel MT Melsungen pokonał polski klub Orlen Wisła Płock 28:26 w piątej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Po porażce zespół z Płocka rozstrzygnie swój los w turnieju w ostatnim meczu przeciwko Nantes.

Jak informuje Interia Sport, przed meczem Wisła i Nantes miały po sześć punktów, a Melsungen — cztery. Remis w Kassel dałby płockiej drużynie siedem punktów. Dzień wcześniej Nantes niespodziewanie przegrało z Vardarem Skopje 27:33.

Melsungen objął prowadzenie w pierwszej połowie

Wisła aktywnie rozpoczęła spotkanie i objęła prowadzenie 3:1, jednak nie zdołała powiększyć przewagi. W 19. minucie Daniel Dujshebaev wyprowadził gospodarzy na prowadzenie — 8:7. Do przerwy Melsungen utrzymał minimalną przewagę — 15:14.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W drugiej połowie inicjatywę mieli gospodarze, choć Wisła pozostawała blisko w wyniku. W 56. minucie David Mandić zdobył bramkę na 27:24. Niedługo potem bramkarz Nebojša Simić obronił rzut Michała Daszka, a gol Reynira Stefánssona pod koniec spotkania przypieczętował zwycięstwo Melsungen.

Równość w tabeli przed ostatnią kolejką

Najskuteczniejszymi zawodnikami Melsungen byli Eric Balenciaga i Aaron Mensing, którzy zdobyli po sześć bramek. W Wiśle po cztery gole zdobyli Frederik Bjerre i Siergiej Kosorotow.

Po meczu Melsungen, Wisła Płock i Nantes mają po sześć punktów. W ostatniej kolejce Wisła podejmie Nantes, a Melsungen zagra w Skopje z Vardarem. Zwycięstwo nad Nantes zagwarantuje płockiemu klubowi awans do następnej fazy.

Czytaj nas na