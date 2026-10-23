Niezależny Regulator Piłkarski Anglii (IFR) zaproponował roczną opłatę od klubów o łącznej wartości £20,3 mln, aby sfinansować swoją działalność. Od przyszłego sezonu koszty regulatora będą pokrywane przez wszystkie kluby znajdujące się pod jego nadzorem w pięciu najwyższych dywizjach męskiej piłki nożnej w Anglii, informuje BBC Sport.

Struktura opłaty

Zgodnie z planem IFR, £18,3 mln ma zostać przeznaczone na koszty operacyjne i zapewnienie pracy około 100 pracowników. Kolejny £1 mln przewidziano na możliwe koszty sądowe.

Dodatkowy £1 mln zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów utworzenia regulatora. Ich łączną wartość szacuje się na £45 mln, które mają zostać wypłacone w ciągu kolejnych 10 lat.

Proponowana kwota jest około dwukrotnie wyższa od prognozy z 2019 roku, przygotowanej przed ostatecznym przyjęciem ustawodawstwa. Wówczas roczne koszty operacyjne w pierwszych 10 latach szacowano na od £8 mln do £10,2 mln.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wysokość składek dla klubów

IFR oświadczył, że wyższe składki powinny płacić kluby, które mogą sobie na to pozwolić. W szczególności więcej będą płacić uczestnicy turniejów UEFA i FIFA, a także zespoły otrzymujące płatności spadochronowe Premier League.

Według oceny regulatora najbardziej dochodowe kluby Premier League będą płacić do £1,8 mln za sezon, a większość zespołów ligi — około £600 tys. Kluby Championship bez płatności spadochronowych mają płacić około £45 tys., zespoły League One — około £9 tys., a League Two — £6 tys. Dla klubów National League składka będzie wynosić mniej niż £600 za sezon.

Dyrektor generalny IFR Richard Monks oświadczył, że wcześniejsza ocena na poziomie £10 mln nie odpowiada obecnym realiom finansowym i skali zadań regulatora. Według niego większość klubów będzie płacić około 0,1% swoich rocznych dochodów.

Regulator zaznaczył również, że proponowana opłata jest znacznie niższa niż koszty administracyjne innych organizacji piłkarskich: ponad £200 mln w Premier League w sezonie 2024/25 oraz £35 mln w English Football League. W niedawnym raporcie IFR podał, że 94% klubów działa ze stratą, a ponad 60% klubów English Football League i National League jest technicznie niewypłacalnych.

Czytaj nas na