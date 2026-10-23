Независимый футбольный регулятор Англии (IFR) предложил ежегодный сбор с клубов на общую сумму £20,3 млн для финансирования своей работы. Со следующего сезона расходы регулятора будут оплачивать все клубы, находящиеся под его надзором в пяти высших дивизионах мужского футбола Англии, сообщает BBC Sport.

Структура сбора

Согласно плану IFR, £18,3 млн должны быть направлены на операционные расходы и обеспечение работы приблизительно 100 сотрудников. Еще £1 млн предусмотрен на возможные судебные издержки.

Дополнительный £1 млн пойдет на покрытие расходов по созданию регулятора. Их общая стоимость оценивается в £45 млн, которые планируется выплатить в течение следующих 10 лет.

Предложенная сумма примерно вдвое больше прогноза 2019 года, подготовленного до окончательного принятия законодательства. Тогда ежегодные операционные расходы в первые 10 лет оценивались в пределах от £8 млн до £10,2 млн.

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Размер взносов для клубов

IFR заявил, что более крупные взносы должны платить клубы, которые могут себе это позволить. В частности, больше будут платить участники турниров УЕФА и ФИФА, а также команды, получающие парашютные выплаты Премьер-лиги.

По оценке регулятора, наиболее прибыльные клубы Премьер-лиги будут платить до £1,8 млн за сезон, а большинство команд лиги — около £600 тыс. Клубы Чемпионшипа без парашютных выплат должны платить примерно £45 тыс., команды Лиги один — около £9 тыс., Лиги два — £6 тыс. Для клубов Национальной лиги взнос составит менее £600 за сезон.

Главный исполнительный директор IFR Ричард Монкс заявил, что предыдущая оценка в £10 млн не соответствует нынешним финансовым реалиям и масштабу задач регулятора. По его словам, большинство клубов будут платить около 0,1% своего годового дохода.

Регулятор также отметил, что предложенный сбор значительно ниже административных расходов других футбольных организаций: более £200 млн у Премьер-лиги в сезоне 2024/25 и £35 млн у Английской футбольной лиги. В недавнем отчете IFR сообщил, что 94% клубов работают с убытками, а более 60% клубов Английской футбольной и Национальной лиг являются технически неплатежеспособными.

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